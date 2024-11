Grande Fratello: i motivi dietro il crollo degli ascolti

Il Grande Fratello continua a registrare un calo costante nei dati Auditel. Questo è quanto sta accadendo da circa due o tre anni. Nonostante gli sforzi di Alfonso Signorini, come l’inserimento di Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista e l’attenzione su dinamiche ispirate al triangolo amoroso di Temptation Island, i risultati sperati non sono arrivati. Il declino degli ascolti sembra attribuibile a diverse cause che meritano un’analisi approfondita. La puntata del reality show andata in onda martedì 19 novembre ha segnato un nuovo minimo storico: solo 1.987.000 telespettatori e uno share del 15,40%. Un risultato che supera in negativo il precedente record del 26 settembre, quando lo show aveva totalizzato 1.993.000 spettatori. Con l’imminente confronto del sabato sera contro Ballando con le Stelle, che rischia di sancire un’altra pesante sconfitta, emergono diverse riflessioni sulle ragioni per cui il pubblico sembra sempre meno coinvolto. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Cosa non piace più del Grande Fratello?

Come fa notare MondoTV24, una delle cause principali dell’allontanamento dei telespettatori dal Grande Fratello sembra essere la ripetitività delle dinamiche: il riproporre coppie e triangoli già visti in programmi come Temptation Island, come accaduto anche nella scorsa edizione, pare non catturare più l’interesse degli spettatori. Il triangolo composto da Federica Petagna, Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi si è rivelato uno dei meno coinvolgenti delle ultime due edizioni del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Questo ha deluso una parte del pubblico, che avrebbe preferito vedere protagonisti come Alfred Ekhator, Anna Acciardi e Sofia Costantini, richiesti a gran voce ma ignorati dalla produzione. Inizialmente, Alfonso Signorini aveva puntato sul trio formato da Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo. Tuttavia, la squalifica di Giuliano prima dell’ingresso nella casa, a causa di vecchi insulti omofobi emersi sui social, ha stravolto i piani. Un’altra criticità è rappresentata dall’eccessivo focus sulle coppie amorose, vere o costruite, che sembra aver messo in secondo piano i singoli concorrenti e le loro storie personali.