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Solidarietà in divisa: l’Esercito dona il sangue a Casa Sollievo

Si è rinnovato in questi giorni il legame tra l’11° Reggimento genio guastatori di Foggia e l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, attraverso un’iniziativa di solidarietà dedicata alla donazione di sangue.



L’attività, articolata in due giornate, il 28 e il 30 ottobre, ha coinvolto il personale militare del reggimento in collaborazione con il Centro Trasfusionale dell’Ospedale, diretto da Giuseppe Fania, con l’obiettivo di contribuire concretamente alle esigenze dei pazienti che necessitano di sangue ed emocomponenti.

L’iniziativa ha testimoniato il valore della donazione di sangue quale gesto concreto di responsabilità e attenzione verso gli altri, rafforzando la collaborazione tra l’Esercito e le realtà sanitarie del territorio. La partecipazione del personale militare si è inserita nel più ampio impegno dell’unità a favore della comunità locale, testimoniando l’importanza della solidarietà e della vicinanza alle esigenze della popolazione.



A margine dell’iniziativa, il colonnello Luigi Guarino, Comandante dell’11° Reggimento genio guastatori, ha incontrato il direttore generale di Casa Sollievo, Gino Gumirato, in un momento di confronto che ha testimoniato la solidità del rapporto tra le due realtà e la comune attenzione verso iniziative di solidarietà a beneficio della collettività.

Donare il sangue è un gesto semplice che, moltiplicato per migliaia di donatori, motivati e organizzati dalle associazioni di volontariato, o come in questi casi dall’Esercito, permette di far fronte alle emergenze e alle terapie che necessitano di trasfusioni, tra cui: trapianti di midollo o di altri organi, trasfusioni per pazienti anemici cronici, interventi chirurgici o per affrontare repentine ed imponenti emorragie gastro-intestinali o del post partum e cure ad adulti e bambini oncoematologici in trattamento chemio-radioterapico.

Il Centro Trasfusionale e l’IRCCS Casa Sollievo della sofferenza rivolgono un accorato e sincero ringraziamento, a nome di tutti i pazienti, all’11° Reggimento genio guastatori di Foggia per la solidarietà dimostrata.