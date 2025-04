[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Solidarietà al Pm Galli da parte di tutta la politica

Quanto é accaduto, se confermato, é un gesto grave, di minaccia di fronte al quale la nostra Comunità non può far finta di niente.

La nostra Amministrazione non ha esitato a costituirsi parte civile in un processo ‘ Giù le mani’ che ci invita sempre a fare attenzione e ad avere un’ aministrazione blindata non con confini porosi e punti di accesso, ma con muri alti ed impermeabili di fronte alla corruzione, all’ illegalità, alla criminalità organizzata.

Non abbiamo possibilità di scelte di comodo, oggi, quest’ atto intimidatorio, é un atto vile rivolto a quanti servono con onore lo Stato, a quanti con dignità si sono messi al servizio della comunità nel rispetto della legalità e giustizia sociale.

Piena solidarietà al dott. Roberto Galli, magistrato e nostro concittadino . Non gireremo sguardo, non ci laveremo le mani.

Siamo sicuri che quanti hanno voluto intimidire saranno individuati.

A Testa alta siamo chiamati ogni giorno a lavorare per la giustizia sociale, creando i giusti anticorpi all’ indifferenza.

A Testa alta siamo chiamati a difendere la bellezza del nostro territorio dalla puzza di quella ‘ montagna di merda’ che é la Mafia ( Giuseppe Impastato)

Donenico La Marca – Sindaco

Solidarietà al Pubblico Ministero Galli

Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia esprime piena e convinta solidarietà al Pubblico Ministero Galli per il vile atto intimidatorio che ha colpito la sua famiglia, con colpi d’arma da fuoco esplosi contro l’autovettura della madre.

L’atto intimidatorio rappresenta un gesto gravissimo, che offende l’intera collettività e colpisce al cuore i principi di legalità e giustizia.

Colpire chi ogni giorno opera per la giustizia significa colpire i valori fondamentali dello nostra società.

Siamo sicuri lo Stato reagirà con determinazione, individuando e punendo al più presto esecutori e mandanti di questo attentato codardo.

Il Movimento 5 Stelle di Manfredonia condanna con fermezza ogni forma di intimidazione e violenza.

La nostra comunità risponderà con unità, dignità e coraggio, facendo sentire con forza la propria vicinanza al magistrato Galli e a tutti coloro che, come lui, sono in prima linea nella difesa della legalità e del nostro territorio.

La lotta per la giustizia non si arresta. Noi saremo sempre al fianco di chi la porta avanti con onestà e determinazione.

Movimento 5 Stelle Manfredonia

L’Associazione politico culturale “Molo 21” esprime la più ferma condanna per il vile e inqualificabile atto intimidatorio perpetrato ai danni dell’auto della madre del Pubblico Ministero Roberto Galli nella notte di Pasqua. Questo gesto, che colpisce affetti familiari e valori fondamentali, rappresenta un’offesa gravissima all’intera comunità di Manfredonia e ai principi di legalità e giustizia che essa persegue.

Esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà al dottor Galli, magistrato impegnato quotidianamente nella difesa della legalità, e alla sua famiglia, in questo momento di profonda inquietudine.

“Molo 21” rivolge un appello accorato a tutta la cittadinanza di Manfredonia affinché respinga con forza ogni forma di connivenza e si unisca in un coro unanime di condanna contro questi atti barbari che non appartengono alla storia e alla cultura della nostra comunità. Manfredonia è una città di persone oneste e laboriose, che credono nel rispetto delle regole e nella convivenza civile. Non possiamo permettere che la violenza e l’intimidazione prendano il sopravvento.

È fondamentale che le istituzioni e le forze dell’ordine facciano piena luce su questo episodio e assicurino i responsabili alla giustizia. Solo così potremo ribadire con chiarezza che Manfredonia non si piega alla logica mafiosa e che la ricerca della verità e della giustizia è un impegno che ci unisce tutti.

Manfredonia, 20 aprile 2025

Molo21

📍Esprimo la più ferma condanna per il gravissimo atto intimidatorio avvenuto questa notte nel cuore della nostra città.

📍L’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro l’auto di un famigliare del Pubblico Ministero Roberto Galli rappresenta un gesto vile e inquietante, che offende non solo la serenità di una famiglia, ma anche l’intera comunità manfredoniana. Un segnale preoccupante che colpisce un magistrato impegnato in delicate inchieste sul nostro territorio, che merita una risposta ferma, coesa e coraggiosa da parte di tutte le istituzioni che hanno il delicato compito di fare piena luce su quanto accaduto.

📍Al PM Roberto Galli e alla sua famiglia va tutta la mia vicinanza, il mio sostegno personale e del gruppo politico di cui faccio parte. In un momento così delicato, è fondamentale che la città si stringa attorno a chi lavora per affermare la legalità e combattere le infiltrazioni criminali.

📍Manfredonia non si piega alla paura.

Siamo al fianco di chi ogni giorno, con serietà e determinazione, lavora per restituire fiducia e giustizia ai cittadini.

Francesco Schiavone

SOLIDARIETÀ AL P.M. DR. ROBERTO GALLLI

Il movimento Con Manfredonia esprime la propria piena solidarietà al magistrato Roberto Galli e alla sua famiglia, vittime di un vile atto intimidatorio che colpisce anche tuttao la nostra comunità. Gli spari rivolti contro l’auto della madre del dott. Galli rappresentano un gesto gravissimo, un chiaro tentativo di condizionare l’azione della giustizia e di intimorire chi, con coraggio e senso dello Stato, combatte ogni giorno la criminalità organizzata sul nostro territorio.

A Roberto Galli e alla sua famiglia va il nostro sostegno umano e istituzionale, nella certezza che non arretrerà di un passo nel suo lavoro al servizio della legalità. Episodi come questo devono rafforzare la determinazione di tutte le forze sane della società civile nel contrastare ogni forma di violenza, omertà e prevaricazione.

Chiediamo che lo Stato risponda con fermezza, assicurando protezione a chi è in prima linea e riaffermando la presenza delle istituzioni in ogni angolo della nostra terra. La legalità si difende insieme: nessuno deve sentirsi solo!

Il direttivo di CON MANFREDONIA