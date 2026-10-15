Attualità Manfredonia
Sold out per le visite guidate agli scavi esterni di Grotta Scaloria a Manfredonia
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Sold out per le visite guidate agli scavi esterni di Grotta Scaloria a Manfredonia
Con profonda gratitudine ringraziamo per l’interesse mostrato nei confronti dell’evento di sabato 17 presso gli scavi esterni di Grotta Scaloria. In breve tempo i posti disponibili sono andati esauriti, una preziosa conferma dell’attenzione riservata al nostro patrimonio culturale. Invitiamo a continuare a seguire i nostri canali informativi per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti.