Sit in a difesa dell’Ospedale San Camillo de Lellis

MANFREDONIA – Si è svolto questa sera in Piazza del Popolo un sit in per la difesa dell’ospedale di Manfredonia, che nonostante i grandi investimenti degli ultimi tempi, sembra perdere pezzi.

Presenti all’appello, politici, istituzioni e numerosi cittadini. Presenti 300 persone circa, l’avvocato Eleonora Pellico, Iolanda D’Errico, hanno fatto il punto sulla situazione dell’ospedale. Dibattito partecipativo che avuto come sintesi finale quello di tutelare i reparti ancora in vita dell’ospedale San Camillo de Lellis.