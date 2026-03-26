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Siracusa penalizzato di cinque punti. Il Foggia non è più ultimo. Rinvio per il Trapani al prossimo 31 marzo
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Siracusa penalizzato di cinque punti. Il Foggia non è più ultimo. Rinvio per il Trapani al prossimo 31 marzo
Nell’udienza prevista quest’oggi davanti al tribunale Federale Nazionale circa le posizioni di Siracusa e Trapani questo il verdetto: Siracusa penalizzato di cinque punti. Per il Trapani tutto rinviato al prossimo 31 marzo all’indomani del pronunciamento della Corte Federale d’Appello in merito ai ricorsi presentati dal club granata circa la penalizzazione e della Procura Federale che ne chiedeva l’esclusione dal Campionato.