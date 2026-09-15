Sipontum, pittura al tramonto
SIPONTUM – PITTURA AL TRAMONTO
Giovedì 17 settembre
L’Officina del Sorriso APS accompagnerà i bambini in un laboratorio di pittura alla scoperta dei particolari della storia dell’antica città di Siponto e dei suoi resti romani e medievali
Dopo una visita al parco, accompagnati dagli archeologi di ArcheoSipontum, i partecipanti potranno dipingere su tela ciò che hanno osservato, lasciandosi guidare dalle forme, dai colori e dalle suggestioni dei resti dell’antica Siponto al tramonto.
Un momento di creatività e scoperta, per trasformare le emozioni e le immagini incontrate durante la visita in una piccola opera d’arte personale
DUE TURNI SERALI
18:00 – 20:00 (max 10 partecipanti)
20:00 – 22:00 (max 10 partecipanti)
Ingresso gratuito fino a 18 anni.
Info e prenotazioni: officinadelsorrisoaps@gmail.com – cel. 388 30 53 359
Vi ricordiamo che giovedì il parco sarà straordinariamente aperto fino alle 23:30 (ultimo ingresso 22:45)