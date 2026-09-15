Meteo ottobre, potrebbe esserci un surplus di piogge
Meteo ottobre, potrebbe esserci un surplus di piogge
Secondo IlMeteo.it e gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo, l’autunno partirà con una fase di temperature ancora superiori alle medie climatiche di riferimento su buona parte dell’Europa, Italia compresa. In particolare, sono attese anomalie positive di circa 1-3°C su tutte le nostre regioni.
Sul fronte delle piogge, con il mese di Ottobre torneranno sul bacino del Mediterraneo anche le perturbazioni atlantiche stile autunnale. Per le regioni del Centro-Nord il Centro Europeo non prevede particolari anomalie, con le precipitazioni che dunque dovrebbero risultare in linea con le medie del periodo. Al Sud e sulla Sicilia, al contrario, i modelli mostrano un potenziale surplus di precipitazioni