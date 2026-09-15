Eventi Manfredonia

Domenica 27 settembre arriva la gara Cosplay del Festival del Nerd di Manfredonia

Redazione15 Settembre 2026
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Domenica 27 settembre arriva la Gara Cosplay del Festival del Nerd – Manfredonia 2026!

Preparate costumi, interpretazioni e soprattutto… la vostra performance. Sul palco non conta solo il cosplay: è il momento di dare vita al personaggio!

📍 Dove: P.zza Papa Giovanni XXIII

🗓️ Quando: domenica 27 settembre

⏰ Ore: 15:30

E con una giuria pronta a osservare ogni dettaglio, la sfida è ufficialmente aperta.

Chi sarà il prossimo a conquistare il palco?

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Redazione15 Settembre 2026