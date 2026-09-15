Eventi Manfredonia
Domenica 27 settembre arriva la gara Cosplay del Festival del Nerd di Manfredonia
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Domenica 27 settembre arriva la Gara Cosplay del Festival del Nerd – Manfredonia 2026!
Preparate costumi, interpretazioni e soprattutto… la vostra performance. Sul palco non conta solo il cosplay: è il momento di dare vita al personaggio!
Dove: P.zza Papa Giovanni XXIII
Quando: domenica 27 settembre
Ore: 15:30
E con una giuria pronta a osservare ogni dettaglio, la sfida è ufficialmente aperta.
Chi sarà il prossimo a conquistare il palco?