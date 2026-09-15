Sport Manfredonia
Serie D, girone H: domani in programma il turno infrasettimanale
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Serie D, girone H: domani in programma il turno infrasettimanale
Terza giornata A 16/09/2026
Ebolitana – Bisceglie
F. Andria – Manfredonia
Turris – Gravina
Francavilla – Palmese
Nardò – Melfi
Nocerina – Ischia
Real Normanna – Martina
Real Florio – Gladiator
Virtus Francavilla – Brindisi
Classifica
Gravina 6
Bisceglie 6
Virtus Francavilla 6
Real Normanna 4
Nocerina 4
Turris 4
Martina 3
Real Forio 3
Francavilla 3
Gladiator 3
Brindisi 3
Manfredonia 1
Ebolitana 1
Ischia 1
Nardò 1
Palmese 1
Fidelis Andria 0
Melfi 0
Quarta giornata A 20/09/2026 – R 24/01/2027
Bisceglie – Nocerina
Brindisi – Turris
Gladiator – F. Andria
Gravina – Real Florio
Ischia – Nardò
Manfredonia – Ebolitana
Martina – Virtus Francavilla
Melfi – Francavilla
Palmese – Real Normanna