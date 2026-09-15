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Manfredonia Calcio, Rotice ad AntennaSud lancia un appello per riaprire le trasferte

Chi ha assistito alla partita contro la Nocerina ha potuto constatare che non sembrava una gara di Serie D, ma una partita di categoria superiore, perché il girone H ha un valore tecnico altissimo. C’è stata una bellissima coreografia della nostra tifoseria, che va a chiudere un percorso di crescita importantissimo. Lo sport, del resto, rappresenta un momento di aggregazione sociale altissimo. Dall’altra parte, però, mi sarebbe piaciuto vedere anche i tifosi della Nocerina. Quando si assiste a una partita come quella di ieri, si è soddisfatti anche dei tanti soldi spesi e vedere una tifoseria importante come quella della Nocerina avrebbe fatto sicuramente piacere. Noi abbiamo messo in sicurezza tutto lo stadio, ma non capisco perché non si possa consentire allo stesso modo l’arrivo della tifoseria ospite. La Serie D si mantiene anche attraverso queste dinamiche, perché si spende molto e si guadagna pochissimo. Noi abbiamo già le capienze delle curve limitate e, in più, vengono bloccate anche le trasferte. Faccio quindi un appello a tutti: al di là delle rivalità, il calcio deve essere una festa. Mi auguro che questi divieti possano essere superati e cancellati, per permettere ai tifosi di vivere pienamente lo spettacolo e la passione che questo sport può offrire.

Lo ha detto il patron del Manfredonia Calcio Gianni Rotice ad Antenna Sud