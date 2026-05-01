Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La corsa di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid entra nella fase più calda. Il numero uno del mondo torna in campo il 1° maggio 2026 per affrontare Arthur Fils, giovane talento francese che ha sorpreso tutti con un torneo brillante.

La sfida vale un posto in finale e l’attesa cresce di ora in ora, perché il match promette intensità, ritmo e un duello generazionale che accende la Caja Mágica. Il pubblico italiano è già in fermento e vuole sapere come seguire la partita, quali saranno gli orari e dove sarà possibile guardarla in diretta. A che ora scenderà in campo Sinner? Dove sarà trasmessa la semifinale? E quali piattaforme offriranno lo streaming? Scopriamolo insieme.

Orari della semifinale Sinner‑Fils: quando si gioca e cosa aspettarsi dal match

La semifinale tra Sinner e Fils è in programma venerdì 1° maggio, all’interno della sessione pomeridiana del torneo. L’orario esatto verrà definito solo dopo la conclusione dei match precedenti, ma la programmazione ufficiale indica l’inizio della sessione dalle 13.30 sul Manolo Santana Stadium. È molto probabile che Sinner scenda in campo come prima semifinale del singolare maschile, subito dopo la semifinale del doppio femminile.

Il confronto tra i due ha un precedente importante: la semifinale di Montpellier del 2023, vinta dall’azzurro con una prestazione solida e aggressiva. Da allora entrambi sono cresciuti, ma Sinner arriva a Madrid con una serie impressionante di risultati nei Masters 1000 e con la consapevolezza di poter puntare al quinto titolo consecutivo in questa categoria.

Il match si preannuncia intenso. Fils è esplosivo, ama gli scambi rapidi e gioca senza paura, mentre Sinner porta in campo una maturità tecnica e mentale che lo ha reso uno dei giocatori più completi del circuito. La Caja Mágica sarà il teatro perfetto per una sfida che unisce talento, potenza e una posta in gioco altissima.

Dove vedere Sinner‑Fils in tv: la diretta della semifinale

La semifinale del Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in esclusiva su Sky, che detiene i diritti dell’intero torneo. La diretta andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con un ampio pre‑partita e approfondimenti dedicati al percorso dei due giocatori.

Al momento non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8, né in tv né sul sito tv8.it. Chi vorrà seguire la partita in televisione dovrà quindi affidarsi ai canali Sky, che offriranno anche analisi tecniche, replay e collegamenti dal campo.

La copertura televisiva sarà completa anche nella sessione serale, che inizierà non prima delle 20.00, quando si giocherà la seconda semifinale del singolare maschile. Una giornata interamente dedicata al grande tennis, con Sinner protagonista assoluto.

Come vedere Sinner‑Fils in streaming: tutte le piattaforme disponibili

Per chi preferisce seguire la semifinale in streaming, le opzioni sono diverse e tutte ufficiali. La partita sarà disponibile su Sky Go, l’app riservata agli abbonati Sky, che permette di seguire la diretta su smartphone, tablet e computer. In alternativa, sarà possibile guardare il match su NOW, la piattaforma streaming di Sky che offre i canali sportivi in diretta senza necessità di installare una parabola.

Gli appassionati potranno seguire la semifinale anche su Tennis TV, il servizio ufficiale dell’ATP che trasmette tutti i match dei Masters 1000 con telecronache internazionali e contenuti esclusivi. Al momento non è prevista alcuna diretta gratuita o in chiaro sulle piattaforme Rai o Mediaset.

Per chi desidera aggiornamenti in tempo reale, diversi siti sportivi offriranno la diretta testuale, con punteggi, statistiche e commenti punto per punto.

Il Concerto Primo Maggio 2026 si conferma così un appuntamento imperdibile, capace di unire musica, racconto sociale e spettacolo in una lunga giornata che celebra la cultura e il lavoro attraverso la voce degli artisti.