Sinner: la stella del tennis e del presepe 2023. La sua statuina va a ruba a San Gregorio Armeno

Sinner: la stella del tennis e del presepe 2023. La sua statuina va a ruba a San Gregorio ArmenoLa statuina del campione di Tennis è la più richiesta a San Gregorio Armeno, la via dei presepi situata...

Sinner: la stella del tennis e del presepe 2023. La sua statuina va a ruba a San Gregorio Armeno

La statuina del campione di Tennis è la più richiesta a San Gregorio Armeno, la via dei presepi situata nel centro storico di Napoli. Dopo la vittoria della Coppa Davis, sono state realizzate una moltitudine di statuine rappresentanti le sembianze del giovane prodigio, che sono le più richieste sul mercato. La statuina di Sinner ha superato per numero di richieste persino quelle dei calciatori del Napoli.

Tra le statuine più richieste a San Gregorio Armeno, quella della premier Giorgia Meloni e dell’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, insieme a pastori e pecorelle. Molto venduti però sono anche i cantanti neomelodici napoletani.

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