Sinner‑Medvedev: quando si gioca la semifinale sospesa, orario, diretta TV e streaming

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La pioggia ha fermato la magia del Foro Italico proprio nel momento più intenso della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. La semifinale degli Internazionali d’Italia 2026, interrotta venerdì sera sul punteggio di 6‑2, 5‑7, 4‑2 per l’azzurro, riprende oggi con il sole di Roma e l’attesa di un pubblico che non vede l’ora di conoscere il secondo finalista del torneo. Il match, sospeso alle 21:46 per maltempo, aveva lasciato il campo con Medvedev avanti ai vantaggi nel settimo game del terzo set, in una battaglia che promette scintille.

Quando si gioca la semifinale sospesa tra Sinner e Medvedev? A che ora riparte? E dove sarà possibile seguirla in diretta TV e streaming? Scopriamolo insieme.

Quando si gioca la semifinale sospesa tra Sinner‑Medvedev

Dopo ore di attesa e un rinvio inevitabile, l’ATP ha ufficializzato il nuovo orario della semifinale tra Sinner e Medvedev. La partita riprende oggi, sabato 16 maggio, non prima delle ore 15:00, sul Campo Centrale del Foro Italico. Si ripartirà esattamente dal punto in cui la pioggia ha interrotto lo spettacolo: 4‑2 per Sinner, con Medvedev al servizio e avanti ai vantaggi.

Il programma aggiornato prevede in apertura, dalle 12:00, la semifinale di doppio maschile tra Austin Krajicek/Nikola Mektic e Marcell Granollers/Horacio Zeballos. Solo dopo quel match, spazio al secondo round della sfida più attesa del torneo, quella che deciderà chi affronterà Casper Ruud, già qualificato per la finale dopo il netto successo su Luciano Darderi (6‑1, 6‑1).

La giornata di oggi si preannuncia intensa e ricca di emozioni. Il pubblico romano potrà finalmente assistere alla conclusione di una partita che, prima della sospensione, aveva mostrato due volti di Sinner: dominante nel primo set, in difficoltà nel secondo, e di nuovo combattivo nel terzo. Con il ritorno del sole e condizioni di gioco più stabili, tutto lascia pensare a un finale spettacolare.

Dove vedere Sinner‑Medvedev in TV e streaming

La semifinale Sinner‑Medvedev sarà trasmessa in chiaro su TV8, come già previsto per la giornata di ieri. La diretta sarà disponibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con copertura completa e commento dedicato. Per chi preferisce seguire il match online, la partita sarà visibile in streaming su TV8.it, Sky Go e NOW, piattaforme che permettono di guardare l’incontro anche da smartphone, tablet o smart TV.

La scelta di mantenere la trasmissione in chiaro su TV8 conferma la volontà di garantire a tutti gli appassionati la possibilità di vivere l’evento senza abbonamenti. Un’occasione imperdibile per chi vuole seguire da casa il duello tra il numero 1 del mondo e il numero 9 del ranking ATP, in una semifinale che ha già scritto una pagina di storia per intensità e colpi di scena.

Dopo la conclusione del match, il programma del torneo proseguirà con la finale femminile tra Coco Gauff ed Elina Svitolina, prevista non prima delle 17:00. Un sabato di tennis che si trasforma in un vero evento televisivo, con ore di diretta e un’atmosfera da grande finale.

A che ora si gioca e cosa aspettarsi dal nuovo inizio

La ripresa della semifinale Sinner‑Medvedev è fissata per le 15:00, ma l’orario potrebbe slittare di qualche minuto in base alla durata della semifinale di doppio. Il campo centrale del Foro Italico sarà di nuovo il teatro di una sfida che si preannuncia tesa e spettacolare. Sinner dovrà gestire la pressione e la fatica accumulata, mentre Medvedev cercherà di sfruttare la sua esperienza e la freschezza ritrovata dopo la pausa forzata.

Il pubblico, che ieri ha lasciato gli spalti sotto la pioggia, tornerà a riempire il Centrale con la stessa passione. Roma si prepara a vivere un pomeriggio di tennis ad alta tensione, tra il desiderio di rivincita del russo e la voglia di finale dell’azzurro. Chi vincerà affronterà Casper Ruud nella finale di domenica 17 maggio alle ore 17, sempre sul Campo Centrale.

Il sole, la folla e la rivalità tra due dei migliori giocatori del circuito renderanno questa semifinale una delle più attese degli ultimi anni. Dopo la pioggia, il tennis torna protagonista, e tutto è pronto per il gran finale di Sinner‑Medvedev.