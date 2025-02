Sinner, cosa sta facendo dopo la squalifica?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis, sta trascorrendo un periodo di relax sciando sulle splendide Dolomiti, dopo aver patteggiato una squalifica di tre mesi a causa di un incidente legato al Clostebol. La sua fuga in Alto Adige sembra essere un modo per ricaricare le batterie prima di riprendere la preparazione atletica, ma le voci di crisi con la sua compagna, Anna Kalinskaya, si intensificano.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya insieme, dopo la squalifica del tennista

Recentemente, Anna ha saltato gli Australian Open e, durante una conferenza stampa, ha rivelato di aver vissuto un momento difficile. La coincidenza dell’assenza di entrambi ai recenti tornei ha alimentato i pettegolezzi su una possibile rottura. Mentre Anna è stata eliminata rapidamente dal torneo di Dubai, Jannik ha scelto di tornare a casa a Sesto Pusteria, dove è stato avvistato da tifosi mentre sciava. Questo periodo di tranquillità è fondamentale per Sinner, che si prepara a tornare in campo, ma dovrà affrontare alcune limitazioni: non potrà allenarsi in centri affiliati alla federazione né con atleti tesserati fino al 13 aprile.

I rumor sulla sua relazione con Kalinskaya si fanno sempre più insistenti, mentre la giovane tennista è già tornata a Miami. Nonostante ciò, Sinner continua a interagire con i fan, accettando videochiamate mentre si gode la sua pausa. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione sia nella sua carriera sportiva che nella vita privata nei prossimi mesi.