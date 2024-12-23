Sinner sta ancora con Anna? La foto sospetta

Nonostante le voci di corridoio e il gossip che circondano la loro relazione, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya continuano a mantenere un profilo basso. I due atleti sembrano preferire la riservatezza,...

Nonostante le voci di corridoio e il gossip che circondano la loro relazione, Jannik Sinner e Anna Kalinskaya continuano a mantenere un profilo basso. I due atleti sembrano preferire la riservatezza, ma recenti attività sui social media suggeriscono che la loro storia d'amore sta proseguendo senza intoppi. Attualmente, Sinner, numero 1 al mondo, si sta preparando per la nuova stagione a Dubai, dove sta cercando di rimanere lontano dai riflettori, ma non perde l'occasione di divertirsi.

Sinner sta ancora con Anna? La foto sospetta

La foto di Sinner con il fratello di Anna

Durante il suo soggiorno negli Emirati, Sinner ha incontrato Nikolay Kalinskaya, fratello di Anna, insieme alla moglie Valeria e ai loro due figli. Le immagini di questo incontro familiare sono state condivise su Instagram dal calciatore russo, attirando l'attenzione e i commenti degli utenti. Nel frattempo, Anna si trova a Miami e ha recentemente rilasciato un'intervista a Bazaar Australia, in cui ha chiesto di evitare domande su Sinner. Ha parlato dell'importanza di trovare un equilibrio nella vita, modificando il suo stile di vita per godere appieno dei momenti di libertà e migliorare il suo benessere mentale, elementi fondamentali per competere al meglio nel tennis.