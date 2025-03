Simona Frascaria si racconta a GenZ su Raidue

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Simona Frascaria, giovane influencer e modella della provincia di Foggia, è stata recentemente ospite del programma di Raidue “Generazione Z”, dove ha condiviso la sua esperienza nel mondo dei social media e come è riuscita a costruire una solida presenza online. Simone pochi giorni fa è stata la Madrina della Prima Gran Parata del Carnevale di Manfredonia.

Nell’intervista di Monica Setta, Frascaria ha raccontato come la sua passione per la moda e la bellezza l’abbia spinta a creare contenuti originali su piattaforme come Instagram e TikTok dove è molto seguita. Ha sottolineato l’importanza di essere autentici e di condividere momenti della propria vita quotidiana per creare un legame genuino con i follower. Potete rivedere la puntata a questo link.

Simona ha parlato dell’importanza della bellezza nel mondo dello spettacolo. La giovanissima modella risponde con disinvoltura alle domande dei presenti in studio, raccontandosi con schiettezza. Alla fine del programma riceve anche un invito a partecipare ad un musical.