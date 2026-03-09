[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sicurezza e prevenzione: al via i lavori nel Canale di Calena a Peschici

Un intervento atteso e strategico per la tutela del suolo e la serenità dei residenti.

L’Amministrazione Comunale di Peschici ha annunciato ufficialmente l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del Canale di Calena, un’opera che segna un punto di svolta nella gestione del rischio idrogeologico del territorio.

Un iter iniziato nel 2024: il progetto è il risultato di una programmazione partita nel luglio del 2024, quando il Comune avanzò la richiesta di finanziamento alla Regione.

Dopo aver ottenuto i pareri definitivi nel corso del 2025, l’iter si è concluso positivamente grazie ai fondi Fosmit (Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità e per la montagna), permettendo oggi l’apertura del cantiere.

Non si tratta di una semplice manutenzione ordinaria, ma di un’azione preventiva strutturale. I lavori prevedono la pulizia profonda dell’alveo, per garantire il corretto scorrimento delle acque e il ripristino delle sponde, per evitare cedimenti e migliorare la tenuta del canale.

Decoro e sicurezza: la riduzione drastica del rischio di allagamenti, restituendo vivibilità a tutta l’area circostante.

Le parole del Sindaco Luigi D’Arenzo: il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando l’importanza della sinergia tra enti:

“Questo intervento rappresenta un passo concreto verso la tutela del nostro territorio. Desidero ringraziare la Regione per l’attenzione dimostrata e il sostegno economico, oltre agli uffici tecnici e ai professionisti che hanno permesso al progetto di diventare realtà.”

D’Arenzo ha poi ribadito come la salvaguardia dell’ambiente sia una priorità assoluta del suo mandato: “Interventi come questo dimostrano quanto sia importante programmare e prevenire. Continueremo su questa strada per garantire una migliore qualità della vita e più sicurezza per il futuro della nostra comunità.”

Con l’apertura del cantiere al Canale di Calena, Peschici lancia un messaggio chiaro sulla gestione delle emergenze ambientali: la prevenzione è l’unica arma efficace contro il dissesto idrogeologico, specialmente in un’area preziosa e delicata come quella garganica.