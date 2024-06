“Si supera il numero chiuso per facoltà di medicina” l’annuncio del Ministro Bernini a Manfredonia

UGO GALLI: “SI SUPERA IL NUMERO CHIUSO PER FACOLTÀ DI MEDICINA, L’ANNUNCIO DEL MINISTRO BERNINI”

Nota del candidato sindaco di Manfredonia Ugo Galli a margine della conferenza stampa di oggi con il Ministro dell’Istruzione, Annamaria Bernini.

“Oggi a Manfredonia il Ministro Bernini ha dato una notizia straordinaria per i nostri giovani: a breve, sarà superato il numero chiuso per l’accesso alla Facoltà di Medicina. Un fatto che ci riempie di soddisfazione: tanti ragazzi sono stati esclusi a causa di discutibili test di ingresso inidonei a selezionare i medici di domani. Ma è una notizia importante anche per quanto concerne la qualità e quantità del servizio sanitario offerto ai cittadini, posto che la carenza di personale medico compromette tantissimo la rete sui territori. Ringrazio il Ministro per questo passo cruciale e la ringrazio immensamente per essere stata qui, a Manfredonia, per sostenere la mia candidatura e la nostra proposta politica per la città”.