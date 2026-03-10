Attualità Italia

Si suicida l’uomo che aveva minacciato con un coltello una donna nel bus a Napoli

Redazione10 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NAPOLI – L’uomo di 39 anni che lo scorso 5 marzo aveva minacciato e poi ferito con un coltello una donna nell’autobus a Napoli si è tolto la vita.

L’uomo si sarebbe impiccato con un lenzuolo mentre in ospedale. Il video dell’aggressione dello scorso 5 marzo aveva fatto il giro del web, nel video si vedeva la trattativa per cercare di calmare l’uomo da parte del conducente dell’autobus e poi l’intervento delle forze dell’ordine.

L’uomo di 39 anni aveva aggredito un’avvocata penalista di 32 anni a bordo di un autobus nel quartiere Vomero di Napoli. Proprio nella giornata di ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.

Redazione10 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©