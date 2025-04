[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Si può fare Manfredonia”, La Marca: “Esplosione di bellezza a Palazzo San Domenico”

Sono stati illustrati, ieri, nella Sala Consigliare, i progetti presentanti dai gruppi giovanili selezionati alla call di idee “Si Può Fare Manfredonia”.

Più di 100 dei nostri giovani hanno risposto positivamente all’iniziativa che abbiamo voluto portare anche a Manfredonia, attraverso un bando ministeriale, a cui abbiamo risposto senza esitazione. Alla base del progetto c’ è l’ idea di una sicurezza quale bene comune che va costruito, tutelato insieme, favorendo la partecipazione e protagonismo dei cittadini con un’ attenzione al mondo giovanile.

Dalle periferie della città al centro, la creatività, l’arte, la cura del verde e la rigenerazione hanno fatto da corollario a questa esplosione di bellezza in una città che vuole cambiare la sua narrazione dando spazio alle energie positive, all’entusiasmo dei più giovani.

Mentre i ragazzi, da quei banchi, che dovrebbero essere sempre simbolo di impegno per il bene comune, emozionati raccontavano e presentavano le loro idee, trasformate in progetti, ho provato una grande emozione di fronte a tanta bellezza, a quell’ energia positiva che ci fa solo bene, al loro entusiasmo e a quella creatività rivoluzionaria e innovativa.

Dalla danza al teatro, dalla musica alle arti visive, dalle arti performative alla poesia, dallo sport all’archeologia, linguaggi espressivi e linguaggi artistici sono fondamentali per lo sviluppo di una comunità.

L’arte è uno strumento potentissimo per attivare i cambiamenti possibili, perché proprio attraverso l’arte l’uomo riesce a esprimersi in maniera calda, autentica, profonda, permettendo così a chi è spettatore di entrare in sintonia, di essere contaminato, sospendendo il giudizio e attivando capacità rigenerativa per soluzioni possibili.

Domenico La Marca