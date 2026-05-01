Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SI PUÒ FARE MANFREDONIA 2026: 117 GIOVANI COINVOLTI NEI PROGETTI PER LA CITTÀ

Manfredonia continua a investire sulle energie, sulle idee e sulla creatività delle nuove generazioni. Giovedì 7 maggio, alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà la presentazione pubblica dei progetti sostenuti nell’ambito dell’edizione 2026 di “Si può fare – In sicurezza a Manfredonia”.

“L’iniziativa rappresenta un momento importante per valorizzare il protagonismo giovanile e far conoscere alla cittadinanza le azioni promosse da ragazze e ragazzi del territorio, trasformate in proposte concrete grazie a un percorso che mette al centro partecipazione, responsabilità e capacità di immaginare il futuro”, spiega l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

Nel corso dell’incontro saranno presentati gli undici progetti ammessi a finanziamento, per un investimento complessivo di 24.500 euro e il coinvolgimento diretto di 117 giovani. Si tratta di interventi che spaziano dalla promozione culturale alla rigenerazione urbana, dall’animazione territoriale alle attività artistiche e sociali, con l’obiettivo di rafforzare percorsi di cittadinanza attiva e contribuire alla costruzione di una sicurezza partecipata e diffusa.

I progetti selezionati nascono da un lavoro condiviso tra i Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, l’Associazione Cantiere Giovani e l’Associazione Inside MF, che hanno curato l’istruttoria e la valutazione delle proposte secondo criteri di qualità, impatto sociale, sostenibilità e capacità di generare inclusione.

“Credere nei giovani significa offrire occasioni vere per esprimersi, mettersi in gioco e contribuire alla crescita della città. Questo appuntamento sarà l’occasione per ascoltare idee nate dal territorio e sostenute con convinzione”, continua l’Assessora Valente.

“Questi progetti dimostrano che quando si creano le condizioni giuste, i giovani rispondono con idee concrete e con un forte senso di responsabilità. L’Amministrazione continuerà a sostenere percorsi come questo, che rafforzano il legame con il territorio e contribuiscono a costruire opportunità reali”, afferma il sindaco Domenico la Marca.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le associazioni, le famiglie e il mondo della scuola a partecipare a questo momento di condivisione dedicato ai progetti e all’impegno delle nuove generazioni.