Si può fare: “L’entusiasmo dei giovani di Manfredonia per il progetto che dà voce alle loro idee”

In questi giorni, insieme al sindaco Domenico la Marca, alla vicesindaca Cecilia Simone e ai referenti di Cantiere Giovani, abbiamo portato nelle scuole e nei luoghi di aggregazione della città il progetto “Si Può Fare in Sicurezza – Manfredonia”. Abbiamo incontrato tantissimi ragazzi e ragazze, raccogliendo entusiasmo, curiosità e una grande voglia di mettersi in gioco.

Il tour è iniziato il 13 febbraio con la conferenza stampa ufficiale nell’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Foggia, del Prefetto di Foggia, del Questore e di numerosi rappresentanti delle Forze dell’Ordine, testimoni di quanto sia fondamentale creare opportunità per i giovani per rafforzare sicurezza e coesione sociale.

Dal 14 febbraio abbiamo incontrato gli studenti dell’Istituto Alberghiero “M. Lecce”, del Polo Scolastico Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide e la comunità di Borgo Mezzanone, dove è emersa una forte volontà di fare rete. Il 15 febbraio, invece, siamo stati al Liceo Classico e Scientifico “Galilei-Moro” e all’Istituto Tecnico Commerciale “G. Toniolo”, dove sono nate riflessioni su eventi culturali, spazi verdi da riqualificare e iniziative per coinvolgere la comunità.

“Si Può Fare in Sicurezza” è un’opportunità concreta per i giovani tra i 16 e i 30 anni: un bando che finanzia idee innovative, creative e sociali per rendere Manfredonia più viva e inclusiva. Non ci sono limiti alla fantasia: eventi artistici e sportivi, orti urbani per favorire il dialogo tra generazioni, murales per abbellire i quartieri, concerti, tornei, progetti di volontariato e tanto altro.

Il bando è online e sarà possibile partecipare dal 17 febbraio compilando il modulo su www.sipuofare.net/mappa/puglia/. Ogni proposta potrà ricevere fino a 3.000 euro e sarà accompagnata da un tutor, che guiderà i ragazzi dalla fase di ideazione fino alla realizzazione.

Abbiamo visto tanto entusiasmo e tante idee pronte a trasformarsi in progetti concreti. Ora tocca a voi, giovani di Manfredonia. Il nostro territorio ha bisogno della vostra energia. Si può fare. E insieme possiamo farlo ancora meglio.

Maria Teresa Valente