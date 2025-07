Shock a Maratea: 19enne trovato carbonizzato in un dirupo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Una vicenda inquietante ha sconvolto la Basilicata: un incendio è divampato in un’area boschiva, al confine tra Potenza e Salerno, dalla quale è stato rinvenuto il corpo di un 19enne, carbonizzato.

A dare ulteriori indizi sull’accaduto è la tanica di benzina presente sulla scena: ricostruendo la vicenda, infatti, il ragazzo si sarebbe immesso nell’area proibita scavalcando il guardrail, dandosi poi fuoco vicino al dirupo.

Non a caso, l’assenza di alberi o sterpaglie nei pressi della piazzola di riferimento porterebbe ad escludere la possibilità che il giovane volesse appiccare un incendio; quest’ultimo si è comunque scatenato successivamente, allarmando i sanitari e le forze dell’ordine, intervenuti tempestivamente.

Sono in corso indagini per analizzare il movente di questo brutale gesto, partendo dalla ricostruzione del clima familiare fino ad arrivare alle dinamiche personali e relazionali. Non risulta, almeno per il momento, esserci il coinvolgimento di altre persone.