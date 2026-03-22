Grande fratello vip, Lorenzo Spolverato torna nella casa? Ecco svelato il motivo

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Il Grande fratello vip è appena iniziato ma i suoi protagonisti al suo interno stanno già tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore, tra le inquiline più chiacchierate c’è Lucia Ilardo, diventata famosa in Italia grazie alla partecipazione a Temptation Island: Proprio la donna ha dimostrato di nutrire un debole per Nicolò Brigante, tanto da essersi avvicinata pericolosamente a lui in più di un’occasione all’interno della casa. Una vicinanza che potrebbe aver dato fastidio a Lorenzo Spolverato, che molti ricorderanno per la sua partecipazione al GF nel 2024. Difatti, il modello milanese aveva iniziato una conoscenza con Lucia prima del suo ingresso nella casa del Grande fratello vip.

Lorenzo Spolverato di nuovo al Grande fratello vip per Lucia Ilardo

Nel corso delle ultime ore, Lorenzo Spolverato è finito al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe del clamoroso. Deianira Marzano ha pubblicato il seguente messaggio in una storia su Instagram: “Il Grande fratello vip sta valutando la possibilità di far entrare Lorenzo nella casa per qualche giorno per poi avere un confronto con Rosario, l’ex di Lucia.” L’ex gieffino e l’ex protagonista di Temptation Island potrebbero trovarsi faccia a faccia con Lucia davanti alle telecamere del GF. Un’iniziativa che potrebbe contribuire ad aumentare gli ascolti in grande crisi.