Shaila Gatta copia Helena Prestes: presa una decisione social

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Shaila Gatta e Helena Prestes sono state le grandi protagoniste dell’edizione 2024 del Grande Fratello. A distanza di un anno dalla conclusione del reality show, ecco che le due donne torneranno a sfidarsi in un nuovo programma in uscita su Amazon Prime Video. Nel frattempo, l’ex velina mora di Striscia La Notizia ha preso una decisione social uguale ad altri ex gieffini come Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti. Shaila Gatta ha pubblicato un post nel suo canale broadcast di Instagram dove ha fatto una domanda ai suoi seguaci. La donna ha scritto il seguente messaggio: “Ciao amiche mie, come state? So che vi manca seguirmi nella mia vita vera me lo scrivete spesso e se facessi qualcosa che ci avvicina ancor di più alla verità che ci piace? Che ne pensate di un canale dove poter seguire la mia vita così com’è? Sento l’esigenza di un posto dove sentirmi a casa vera e senza filtri.”

Shaila Gatta apre un canale abbonamento su Instagram come Helena Prestes

L’ex velina di Striscia La Notizia avrebbe deciso di aprire un canale abbonamento su Instagram, seguendo quanto fatto dal suo ex fidanzato Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Proprio Shaila Gatta sarà tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show in uscita da inizio maggio su Amazon Prime Video. La donna sarà chiamata a prendere parte a sfide di cultura e fisiche per ottenere un montepremi finale che andrà ad un seguace della trasmissione. Una nuova avventura dove Shaila Gatta ritroverà alcuni personaggi con la quale ha fatto il Grande Fratello 2024.