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Settore giovanile Manfredonia, tutte le gare del weekend

Fine settimana ad alta intensità per il vivaio del Manfredonia Calcio 1932! Tutte e quattro le formazioni biancocelesti scenderanno in campo tra sabato, domenica e il posticipo di lunedì per disputare i rispettivi turni di campionato.

Si parte sabato 7 novembre: I primi a scendere sul manto erboso saranno i ragazzi dell’Under 19 Nazionale guidati da mister Salvatore Pollino. Alle ore 14:30, sul sintetico dello Stadio Comunale “Miramare”, i giovani delfini affronteranno il Sambiase 2023 per l’8ª giornata di campionato, determinati a far valere ancora una volta la forza del fortino di casa.

La domenica mattina, 8 novembre, vedrà due compagini impegnate in contemporanea tra le mura amiche e la trasferta: Alle ore 9:30, appuntamento al “Miramare” per l’Under 15 guidata dal duo Franco Grasso e Michele Castigliego, che per la 6ª giornata di campionato ospiterà l’Uniti per Cerignola. Poco dopo, alle ore 10:30, toccherà all’Under 14 di mister Elia Gravinese: la capolista biancoceleste sarà di scena al “Madrepietra Stadium” contro l’Atletico Apricena per la 6ª giornata del torneo provinciale.

A chiudere il programma sarà l’Under 17 di mister Matteo D’Arienzo nel posticipo di lunedì 9 novembre: alle ore 14:30, fischio d’inizio allo Stadio Comunale Antonio Massa “B” di San Giovanni Rotondo per la 6ª giornata contro il Sant’Onofrio Calcio.