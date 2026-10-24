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Settore giovanile Manfredonia Calcio: si torna in campo

Dopo lo stop forzato dello scorso weekend a causa dell’emergenza carburante che ha fermato i campionati regionali e provinciali, il settore giovanile del Manfredonia Calcio 1932 torna a pieno regime sul terreno di gioco! Spazio alla 6ª giornata per la Juniores Nazionale e al debutto nella 4ª giornata per Under 17, Under 15 e Under 14.

Ad aprire il programma sarà l’Under 19 Nazionale guidata da mister Pollino: domani, sabato 24 ottobre alle ore 15:30, i giovani delfini torneranno sul sintetico dello Stadio Comunale “Miramare” per una prestigiosa e avvincente 6ª giornata di campionato contro la Reggina.

Domenica 25 ottobre scatteranno poi tutte le sfide del mattino, a partire dalle ore 9:30 con l’Under 15 di mister Grasso e Castigliego (4ª giornata): la squadra biancoceleste sarà di scena tra le mura amiche del “Miramare” per ospitare la Cosmano Sport.

A seguire, alle ore 10:30, andranno in campo le ultime due compagini giovanili, entrambe impegnate lontano da casa. L’Under 17 di mister D’Arienzo farà visita al Real Siti presso lo Stadio Comunale “Gaetano Scirea” di Stornarella per il 4° turno del Girone E.

In contemporanea, per la 4ª giornata di campionato provinciale, l’Under 14 di mister Gravinese affronterà il Peschici Calcio sul rettangolo dello Stadio Comunale “Michele Maggiano” di Peschici.

🐬💪 Tanta voglia di riscatto e di correre insieme: forza ragazzi!