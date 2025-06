[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Settimana di caldo africano, in fondo la tregua?

L’anticiclone africano non accenna a ritirarsi e anzi, lo fa con forza: una nuova ondata di caldo sta investendo il nostro Paese con picchi estremi per la fine di giugno e l’inizio di luglio. Le temperature saranno diffusamente vicine ai 40°C in molte aree del Centro-Nord, trasformando le città in autentiche fornaci a cielo aperto.

Lo scrive IlMeteo.it

Secondo le prime proiezioni, un calo più significativo delle temperature potrebbe arrivare tra la fine della prima e l’inizio della seconda settimana di luglio, con un ritorno a un clima più vivibile, soprattutto al Nord e su parte del Centro Italia. Non si tratterà certo di fresco autunnale, ma sarà un clima meno estremo rispetto ai 40°C attuali.