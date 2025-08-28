[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Settant’anni dall’incoronazione della Madonna di Siponto

Il 28 agosto 1955, nella nostra città, il Patriarca di Venezia Angelo Giuseppe Roncalli – il futuro Papa Giovanni XXIII, oggi santo – incoronò l’icona della Madonna di Siponto, accogliendo l’invito del suo amico fraterno Mons. Andrea Cesarano, arcivescovo di Manfredonia.

Un momento che rimase scolpito nella memoria dei sipontini: la piazza gremita da oltre ventimila fedeli, le corone d’oro donate dalla devozione dei fedeli, le parole di Roncalli che invocavano pace nelle famiglie, nella diocesi, nell’Italia e tra i popoli. Proprio qui, davanti alla nostra Madonna, tracciò le prime linee di quel cammino di unità e di pace che avrebbe caratterizzato il suo pontificato.

Settant’anni dopo, quelle immagini e quelle parole ci accompagnano ancora. Restano incise nella storia della città e nel cuore di chi celebra la festa patronale.

Buona festa patronale a tutti!

Maria Teresa Valente