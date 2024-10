Servira lo spid per guarda porno in rete?

Clamorosa novità per il porno ed il gioco d’azzardo online.

Manca solo l’ok da parte della Commissione europea, ma solo chi avrà 18 anni potrà accedere ai siti pornografici e d’azzardo. A deciderlo è l’AgCom (Autorità garante delle comunicazioni), che – attraverso il nuovo regolamento – fissa le modalità di verifica dell’età. Spetterà alle piattaforme scegliere metterle in atto. App d’identificazione digitale, Carta identità elettronica e Spid: tra le ipotesi più percorribili.

Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica.

PORNO CON LO SPID, I TEMPI SARANNO BREVI

Il nuovo sistema potrebbe andare in vigore già nel 2025.

“E mi aspetto che nel 2025 avremo il nuovo sistema”, spiega Laura Aria, commissario di AgCom.

“L’abbiamo fatto per attuare una legge nazionale, che si riferiva ai soli siti porno; abbiamo visto però che anche l’Europa, nel regolamento Digital services act, prevede l’obbligo di verifica dell’età a tutela dei minori e si appresta a pubblicare linee guida di adeguamento”, spiega ancora il commissario.

Nella stessa direzione si stanno muovendo anche altri Paesi come la Francia e la Spagna per dare una stretta al dilagare di un malcostume estremamente pericoloso di cui la deriva per i giovani è sotto gli occhi di tutti.