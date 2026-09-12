Serie D, la seconda giornata in diretta. Le gare di oggi
Serie D, la seconda giornata in diretta. Le gare di oggi
Seconda giornata
A 12/09/2026
Ischia – Real Normanna 2-2 ore 15.30
Ebolitana – Nardò 1-0 ore 16
Gravina – Gladiator 1-1 ore 16
Manfredonia – Nocerina 1-2 ore 16.30
Brindisi – F. Andria 0-0 ore 20
A 13/09/2026 ore 15
Martina – Real Forio
Melfi – Virtus Francavilla
Palmese – Turris
Bisceglie – Francavilla ore 16
Classifica
Nocerina 6
Gravina 4
Real Normanna 4
Gladiator 4
Real Forio 3
Virtus Francavilla 3
Bisceglie 3
Turris 3
Francavilla 3
Ebolitana 3
Ischia 1
Fidelis Andria 1
Brindisi 1
Martina 0
Nardò 0
Melfi 0
Manfredonia 0
Palmese 0
Terza giornata A 16/09/2026
Ebolitana – Bisceglie
F. Andria – Manfredonia
Turris – Gravina
Francavilla – Palmese
Nardò – Melfi
Nocerina – Ischia
Real Normanna – Martina
Real Florio – Gladiator
Virtus Francavilla – Brindisi