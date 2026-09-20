Serie D, girone H: squadre in campo per la quarta giornata
Serie D, girone H: squadre in campo per la quarta giornata
Quarta giornata A 20/09/2026
Gravina – Real Forio 0-0 ore 14.30
Ischia – Nardò 0-0 ore 14.30
Gladiator – F. Andria 0-0 ore 15
Manfredonia – Ebolitana 0-0 ore 15
Melfi – Francavilla 0-0 ore 15
Palmese – Real Aversa 0-0 ore 15
Bisceglie – Nocerina 0-0 ore 15.30
Brindisi – Turris 0-0 ore 16
Martina – Virtus Francavilla 0-0 ore 16.30
Classifica
Virtus Francavilla 10
Gravina 8
Nocerina 8
Martina 7
Real Forio 7
Bisceglie 7
Turris 6
Real Aversa 5
Ebolitana 5
Palmese 5
Francavilla 4
Gladiator 4
Brindisi 4
Manfredonia 3
Nardò 3
Ischia 2
Fidelis Andria 2
Melfi 2
Quinta giornata A 27/09/2026
Bisceglie – Ischia
Ebolitana – Melfi
Turris – F. Andria
Francavilla – Brindisi
Nardò – Martina
Nocerina – Palmese
Real Aversa – Gravina
Real Forio – Manfredonia
Virtus Francavilla – Gladiator