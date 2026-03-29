Serie D, girone H: la ventinovesima giornata in diretta
Serie D, girone H: la ventinovesima giornata in diretta
29a giornata 29.03.2026 h 15.00
Sarnese-Nola 1-0 giocata ieri
Martina-Afragolese 0-0 ore 15
Pompei-Fasano 0-0 ore 15
Francavilla in S.-Heraclea 0-0 ore 15.30
Manfredonia-Gravina 0-0 ore 15.30
V. Francavilla-Nardò 0-0 ore 15.30
Barletta-Real Normanna 0-0 ore 16
Ferrandina-Paganese 0-0 ore 16
Fidelis Andria-Acerrana 0-0 ore 16
Classifica
Barletta 56
Paganese 54
Martina 53
Fasano 53
Afragolese 47
Nardò 46
V. Francavilla 44
Gravina 40
F. Andria 38
Real Normanna 37
Nola 37
Manfredonia 36
Sarnese 35
Heraclea 34
Francavilla S. 32
Ferrandina 26
Pompei 22
Acerrana 15
30a giornata 02.04.2026 h 15.00
Nola-Barletta
Nardò-Pompei
Fasano-Ferrandina
Fidelis Andria-Francavilla in S.
Heraclea-Manfredonia
Gravina-Martina
Real Normanna-Paganese
Acerrana-Sarnese
Afragolese-Virtus Francavilla