Sport Manfredonia
Serie D, girone H: il programma dell’undicesima giornata
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Serie D, girone H: il programma dell’undicesima giornata
Undicesima giornata A 08/11/2027
Bisceglie – Gladiator
Ebolitana – Fidelis Andria
Francavilla – Virtus Francavilla
Ischia – Gravina
Melfi – Brindisi
Nardò – Turris
Nocerina – Real Forio
Palmese – Martina
Real Aversa – Manfredonia
Classifica
Virtus Francavilla 24
Martina 22
Brindisi 21
Turris 19
Gravina 17
Manfredonia 17
Fidelis Andria 16
Bisceglie 15
Gladiator 15
Real Aversa 13
Nocerina 13
Palmese 11
Ischia 9
Ebolitana 9
Real Forio 8
Francavilla 8
Melfi 8
Nardò 4
Dodicesima giornata A 15/11/2027
Brindisi – Ischia
Fidelis Andria – Nocerina
Turris – Francavilla
Gladiator – Ebolitana
Gravina – Bisceglie
Manfredonia – Palmese
Martina – Melfi
Real Forio – Nardò
Virtus Francavilla – Real Aversa