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Serie D, girone H: i titoli sportivi di Nola e Normanna si trasferiscono altrove
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Serie D, girone H: i titoli sportivi di Nola e Normanna si trasferiscono altrove
Riecco la Turris: il calcio a Torre del Greco riparte ufficialmente dopo il trasferimento del titolo sportivo del Nola 1925 (che ha vinto il playout contro l’Heraclea), un’operazione strategica che garantisce l’iscrizione immediata al prossimo campionato di Serie D per la stagione calcistica alle porte.
Va via la Serie D anche da Aversa: il titolo della Real Normanna si trasferisce a Portici. La città vesuviana tornerà così in serie D.