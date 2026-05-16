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Serie D, girone H: domani l’ultimo atto

Domani alle ore 17 al “Tursi” di Martina andrà in scena l’ultimo atto del campionato di Serie D girone H.

Si giocherà la finale playoff tra i padroni di casa e la Paganese, che a sorpresa ha eliminato il Fasano.

Dalla sfida uscirà una vincitrice: le 9 vincenti della prima fase si divideranno, dopo apposito sorteggio, in tre gironi che daranno vita alla seconda fase dei play-off. Le migliori squadre dei triangolari, insieme alla vincente Coppa Italia, acquisiscono il diritto a disputare le semifinali. Il procedimento di questa fase prevede il sorteggio per la squadra che dovrà riposare nella prima giornata (insieme a quella che disputerà la prima gara in trasferta) e il riposo per la formazione vittoriosa nel primo match (in caso di pareggio quella che avrà giocato in trasferta).

Per determinare il club vincente la fase a triangolari si terrà conto: dei punti ottenuti negli incontri disputati; della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina; dell’età media più giovane (calcolata nelle sole gare della seconda fase di play-off); in ultima istanza del sorteggio. La terza fase, determinata da scontri di andata e ritorno stabiliti da sorteggio, si disputerà tra le vincitrici dei triangolari e la vincente della Coppa Italia.

Se quest’ultima avesse già maturato il diritto a partecipare alla Seconda Divisione della Lega Pro accederà la perdente della finale di Coppa Italia. Se così fosse per entrambe le finaliste, accederebbe di diritto la migliore seconda dei triangolari della seconda fase, tenendo conto delle stesse discriminante elencate in precedenza. Le due vincenti le gare di semifinale si sfideranno nella finalissima (quarta fase) da disputarsi in campo neutro, con l’esecuzione diretta dei calci di rigore qualora la parità dovesse persistere al termine dei 90′ regolamentari.