Sergio Cammariere a Peschici per il Festival Jazz

Torna ‘Peschi… jazz’, una delle rassegne jazzistiche più importanti della Puglia che quest’anno compie 15 anni.

L’appuntamento è a Peschici il 7 settembre in piazza Pertini a partire dalle 21.30 con il concerto gratuito di Sergio Cammariere.

Ad accompagnare il raffinato musicista sarà la sua storica band formata da Daniele Tittarelli (sax soprano), Luca Bulgarelli (contrabbasso) e Amedeo Ariano (batteria).

Durante il live Cammariere ripercorrerà la sua carriera partendo dai suoi successi fino ad arrivare ai brani del suo ultimo lavoro discografico dal titolo ‘Una sola giornata’ uscito nella primavera 2023.

Sergio Cammariere, infatti, recupererà dal baule dei ricordi le sue canzoni più acclamate, dipingendole di nuove sfumature: “Tempo perduto”, “Via da questo mare”, “Tutto quello che un uomo”, il brano della prima partecipazione al Festival di Sanremo (nel 2003, ottiene il terzo posto in gara, il Premio della Critica e quello come “Migliore Composizione Musicale”), in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva. Le suggestioni del pianoforte, che è quasi un prolungamento del suo essere, svelano la melodia de “dalla pace del mare lontano” aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora “L’amore non si spiega”, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, mentre chiude il capitolo dei ricordi la vivace e autoironica “Cantautore piccolino”.