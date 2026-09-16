Vieste

Borgo in Bianco 2026: Vieste si veste di bianco

Redazione16 Settembre 2026
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BORGO IN BIANCO 2026: VIESTE SI VESTE DI BIANCO

🤩 Torna a Vieste la II edizione della festa che unisce vino, gusto e musica nel centro storico! #dv

IL PROGRAMMA

👉 Venerdì 18 settembre (ore 18.00): masterclass sul Metodo Classico con il sommelier Antonio Riontino in Piazzetta Petrone.

👉 Sabato 19 settembre (dalle 19.00): percorso del gusto tra i vicoli con 55 cantine, 29 tappe gastronomiche e 12 postazioni musicali.

Dalle 00.30 alle 03.00: Samsara on Tour a Marina Piccola (ingresso libero) con Danilo Seclì, Cristina Oliveira e Fabio Marzo.

TICKET & INFO UTILI

💶 Prezzo: 15 € in prevendita online | 20 € la sera dell’evento (include 3 degustazioni).

🤩 Bonus Dress Code: vieni vestito di bianco e ricevi 1 degustazione in omaggio!

🚌 Servizio navetta: disponibile con Fini Viaggi per muoversi in totale sicurezza.

📅 18–19 settembre 2026

📍 Vieste

🎟️ Info e prevendite: borgoinbiancovieste.it

Redazione16 Settembre 2026