Segreti di famiglia torna in tv: dall’11 novembre dalle ore 14:10 su Canale 5

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che sta facendo molto chiacchierare. Segreti di famiglia tornerà sui teleschermi di Canale 5 complice la sospensione di Endless Love nel daytime pomeridiano. Il canale di Piersilvio Berlusconi infatti ha deciso di fermare la serie tv che narra la storia di Kemal e Nihan al pomeriggio per non sprecare appuntamenti finali validi per la prima serata. Per questo motivo, ha deciso di trasmettere Segreti di Famiglia, che aveva fatto molto bene in termini di ascolti quest’estate. Dall’11 novembre a partire dalle ore 14:10, Ilgaz e Ceylin saranno i nuovi protagonisti del pomeriggio di Canale 5 dove non mancheranno i colpi di scena che terranno alta l’attenzione del pubblico da casa.

Segreti di famiglia, ecco di cosa parla la serie tv che prende il posto di Endless Love

Ma di cosa parla Segreti di famiglia, la serie tv turca che prenderà il posto di Endless Love a partire dall’11 novembre su Canale 5? Ilgaz Kaya è un pubblico ministero che metterà la verità e la giustizia al di sopra di ogni altro valore. L’uomo è il primogenito del capo della polizia Metin. Ceylin, invece, è un’avvocatessa di classe inferiore che non esiterà ad usare ogni mezzo per raggiungere i suoi obiettivi. Ilgaz deciderà di rivolgersi a lei come avvocato per il fratello minore coinvolto in un omicidio. Il pm e suo padre Metin cercheranno di capire se il ragazzo sia colpevole anche grazie all’aiuto di Ceylin. Il caso porterà i due ad iniziare una collaborazione che li porterà a svelare tutti gli scheletri negli armadi delle rispettive famiglie.