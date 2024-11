Endless Love sospeso nel daytime di Canale 5: il cambio di programmazione che fa discutere

Con l’avvicinarsi del gran finale di Endless Love, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione molto importante che farà discutere i fan della storia d’amore tra NIhan e Kemal. La serie tv made in Turchia non andrà più in onda nel daytime pomeridiano a partire da lunedì 11 novembre alle ore 14:10. Una scelta effettuata per non sprecare gli ultimi appuntamenti di Endless Love prima del gran finale. Mediaset ha deciso di mandare in onda Kara Sevda soltanto in prima serata come aveva fatto con Terra amara. Per questo motivo, nel pomeridiano ci sarà Segreti di famiglia, la serie tv turca che era andata in onda di domenica quest’estate.

Endless Love anticipazioni della puntata del 2 novembre

Ma cosa succederà nella nuova puntata di Endess Love che sarà visibile il 2 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv ambientata in Turchia rivelano che Zeynep scoprirà di attendere un bambino e non saprà cosa fare. La sua preoccupazione aumenterà quando Emir le farà visita per dirle addio. I telespettatori, a questo punto, scopriranno le vere intenzione del diabolico imprenditore. Emir vorrà usare Zeynep come capro espiatorio e far ricadere su di lei eventuali colpe. Nel contempo, Kemal e Nihan continueranno a indagare sulla misteriosa morte di Ozan. Zehir, a questo punto, riuscirà a trovare il medico forense sospettato di aver manomesso la scena del crimine, il signor Anil. Ma una volta arrivati a casa sua, scopriranno che il medico è in realtà una donna, la quale proverà a depistarli.