Segreti di famiglia sospeso su Canale 5: il cambio di programmazione e perché

Segreti di famiglia è la nuova serie tv che ha preso il posto di Endless Love nel daytime pomeridiano di Canale 5 dallo scorso 11 novembre. Una decisione molto criticata da parte dei fan della storia tra Kemal e Nihan e che non sembra al momento stare avendo ottimi risultati in termini di ascolti. Gli ascolti al pomeridiano di Canale 5 solo molto calati rispetto a quando veniva trasmessa Endless Love. Fatto sta che Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quando riguarda Segreti di famiglia. In particolare, la serie tv che narra le vicende di Ceylin e Ilgaz non andranno in onda domenica 24 novembre in prima serata su Canale 5 com’era successo il 17 novembre dopo il finale de La rosa della vendetta. Questo per permettere la messa in onda su Ennio Doris dal titolo C’è anche domani.

Segreti di famiglia anticipazioni delle prossime puntate

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Segreti di famiglia in onda sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Neva apparirà terrorizzata che qualcuno possa rivelare il suo segreto e per questo farà pressioni a Pars. Tugce chiederà aiuto ad Eren per salvare la madre dal marito violento. Durante la lite si scoprirà che Fatih è arrabbiato con la moglie proprio per colpa di Eren. Mert ordinerà a Serdan di scoprire cosa tormenta Cenar. Ma il piano fallirà miseramente sebbene Cenar confessi tutto al suo nonno. Nel frattempo, Neva andrà a trovare Engin in carcere. Il giovane verrà ritrovato privo di sensi in cella, le cui condizioni risulteranno gravi. Infine Ceylin raggiungerà Seda che avvertita delle condizioni di salute di Engin si precipiterà in ospedale dove verrà raggiunta da Ilgaz.