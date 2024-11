Endless Love anticipazioni: Vildan rompe un vaso sulla testa di Emir per salvare Nihan

Diversi colpi di scena avranno luogo nelle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di seguire nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera made in Turchia segnalano che Vildan compierà un forte gesto per cercare di salvare Nihan. Tutto inizierà quando Emir non prenderà bene la decisione di Nihan di rimanere al fianco di Kemal durante le nozze di Leyla e Ayhan. Il diabolico imprenditore inizierà ad ipotizzare tutti i possibili scenari accaduti tra i due alla cerimonia. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Emir perderà il controllo, sospettando che Kemal abbia fatto alcune avance a Nihan. Per questo motivo, l’uomo avrà una reazione violenta.

Endless Love nuove puntate: Vildan cerca di salvare Nihan da Emir

Nelle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere tra poco su Canale 5, Emir non esiterà ad aggredire fisicamente Nihan per averlo lasciato solo. Il diabolico imprenditore arriverà a mettere le mani al collo della moglie, minacciandola di ucciderla per avergli mancato di rispetto con Kemal alla cerimonia di Ayhan e Leyla. Nel frattempo, Vildan inizierà a capire che sta succedendo qualcosa di grave nell’altra stanza dell’abitazione. La donna correrà a fermare lo scontro, cercando di salvare sua figlia dalla furia di Emir. Ma la madre del defunto Ozan non riuscirà nel suo intento e per questo spaccherà un vaso nella testa dell’imprenditore con la speranza di fermarlo. Purtroppo il gesto della donna non avrà il risultato sperato perché Emir diventerà ancora più cattivo ma questa è un’altra storia…