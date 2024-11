Segreti di famiglia cancellato: Endless Love torna al daytime di Canale 5

Colpo di scena clamoroso nel pomeriggio di Canale 5. Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto riguarda il daytime pomeridiano dopo il flop di ascolti che è stato registrato da Segreti di famiglia. Dallo scorso 11 novembre, la rete di Piersilvio Berlusconi ha deciso di trasmettere la storia di Ceylin e Ilgaz al pomeriggio. Una decisione che non ha portato fortuna con un calo degli ascolti molto importante. Per questo motivo, Mediaset ha deciso di stravolgere nuovamente il suo palinsesto, decidendo di cancellare Segreti di famiglia per ripristinare Endless Love al pomeriggio di Canale 5 dove aveva registrato quasi il 22% di ascolti. Un modo per assicurarsi un ottimo traino per Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi.

Endless Love torna al daytime di Canale 5

Endless Love torna al daytime di Canale 5, prendendo il posto di Segreti di famiglia. Una bella notizia per i fan della storia d’amore tra Kemal e Nihan che avevano molto protestato per il cambio di programmazione precedente. Ma cosa succederà nelle nuove puntate della serie tv turca in programma prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni rivelano che Asu prenderà male la decisione di Kemal di chiedere il divorzio. Pertanto, la donna organizzerà un piano per mettere male l’ingegnere ed allontanarlo per sempre da Nihan. Grazie alla complicità di Tufan, Asu scomparirà nel nulla lasciando in una stanza della sua abitazione delle macchie di sangue. Così la detective Mercan accuserà Kemal di aver ucciso Asu anche se innocente.