Segreti di famiglia anticipazioni dall’11 al 15 novembre: Ceylin vuole vendicarsi di Metin e Ilgaz

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Segreti di famiglia che debutteranno dall’11 novembre nel daytime pomeridiano di Canale 5. Le anticipazioni da lunedì 11 a venerdì 15 novembre a partire dalle 14:10 in prima visione tv rivelano che Ilgaz cercherà di convincere suo padre a confessare il suo reato di sei anni prima altrimenti dirà a tutto a Ceylin. Il pm dovrà fare una scelta tra la sua amata e suo padre anche se ormai dimostrerà di essere innamorato. Dagli spoiler di Segreti di famiglia si evince che Ilgaz non avrà dubbi. L’uomo apparirà deciso a confessare la verità a Ceylin, che poi affronterà Metin. Neanche a dirlo, le parole del pm manderanno su tutte le furie l’avvocatessa che deciderà di farla pagare cara a tutti quanti.

Segreti di famiglia, puntate 11-15 novembre: Ceylin vuole farla pagare cara a Metin e Ilgaz

Nelle nuove puntate di Segreti di famiglia in programma da lunedì 11 a venerdì 15 novembre dopo l’appuntamento con Beautiful, Ceylin vorrà farla pagare cara a Metin per aver messo di mezzo sua padre. La donna inoltre vorrà vendicarsi anche di Ilgaz per averle nascosto la verità e di Efren, reo di aver difeso il suo amico tacendo. Solo il pianto a dirotto Defne riuscirà a scalfire la corazza della protagonista della serie tv, la quale si è costruita per superare il dolore per la perdita della sorella e del padre Zafer. Una settimana di programmazione che inizierà sicuramente con il botto per i fan di Yargi, la nuova serie tv che prenderà il posto di Endless Love nel pomeridiano di Canale 5.