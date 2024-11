Endless Love anticipazioni 14 e 16 novembre: Vildan spara a Zeynep, momento da brividi

Tanti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Endless Love che il pubblico avrà modo di vedere giovedì 14 novembre in prima serata e sabato 16 novembre prima di Verissimo sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv made in Turchia rivelano che Kemal metterà nei guai Zeynep per la morte di Ozan. Per questo motivo, l’uomo deciderà di mettersi in contatto con la polizia per fare la spia. Nonostante questo, Kemal noterà che il racconto di sua sorella ha alcune lacune, tanto da iniziare a sospettare che non sia davvero l’autrice della morte di Ozan e qualcuno voglia passare un omicidio per suicidio. Dagli spoiler di Endless Love si apprende che Vildan leggerà una lettera scritta da Zeynep dove apprenderà che la giovane è fuggita perché sarebbe implicata nella morte di suo figlio. La donna diventerà spietata nei confronti della donna, volendo che paghi per la morte di Ozan.

Endless Love, puntate 14 e 16 novembre: Vildan ferisce gravemente Zeynep

Nelle puntate di Endless Love in onda il 14 e 16 novembre sui teleschermi di Canale 5, Vildan impugnerà una pistola dopo essersi presentata in casa di Zeynep per regolare i conti con lei. La donna farà fuoco contro la sorella di Kemal, ferendola gravemente. La donna infatti sarà tra la vita e la morte. Nihan assisterà alla scena, tanto da cercare di fermare la madre per poi avvisare la polizia. Dalle analisi della pistola risulterà che Vildan ha sparato contro Zeynep e per questo dovrà assumersi tutte le responsabilità davanti alla legge. La serie tv turca non andrà più in onda nel pomeriggio di Canale 5 a partire dall’11 novembre a causa della decisione di Mediaset di sostituirla con Segreti di famiglia.