Segreti di famiglia anticipazioni dal 18 al 22 novembre: Ceylin e Ilgaz salvano Elif

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Segreti di famiglia in programma da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni dello sceneggiato che ha preso il posto di Endless Love rivelano che i secondini perquisiranno la cella di Engin dove troveranno un cellulare ben nascosto sotto il materasso. Pars, a questo punto, prenderà dei provvedimenti nei confronti di Engin. Il detenuto verrà messo in isolamento in modo che non abbia contatti col mondo esterno. Dagli spoiler di Segreti di famiglia si apprende che Eren deciderà di chiamare Ozlem per chiederle di potersi incontrare lontano da sguardi indiscreti. La donna accetterà di incontrare l’uomo, stando molto attenta a non venire scoperta dal marito, un uomo molto violento.

Segreti di famiglia anticipazioni: Ceylin e Ilgaz riescono a salvare Elif

Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano che Ozlem riuscirà ad ingannare suo marito Faith, presentandosi all’incontro con Eren. L’uomo informerà la donna di sapere che Tugce è in realtà sua figlia. Intanto Ceylin e Ilgaz faranno irruzione nell’abitazione di Meltem per salvare Elif. Proprio in questo momento, la donna cercherà di somministrare qualcosa di sospetto a sua figlia che rischierà di mettere a repentaglio la sua vita. La serie tv turca è in onda da lunedì al venerdì a partire dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5. Mediaset ha deciso di promuoverla nel daytime pomeridiano per preservare le puntate di Endless Love nella fascia serale come era successo qualche mese fa con Terra amara.