Endless Love anticipazioni: Kemal ha commesso un omicidio? La confessione spiazzante

Momenti drammatici si vivranno in occasione delle nuove puntate di Endless Love in programma in prima serata sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni della serie tv – made in Turchia – segnalano che la morte di Ozan tornerà a galla nei prossimi appuntamenti, tanto che Asu e Zeynep dovranno correre ai ripari per non essere arrestate. Zeynep chiederà aiuto a Tarik per nascondere le prove. Asu, invece, fingerà la sua morte grazie alla complicità di Tufan. Dagli spoiler di Endless Love si evince che la sorella di Emir approfitterà della situazione per far ricadere la colpa su Kemal, che verrà ricercato dalla polizia.. Soydere sfuggito all’arresto si recherà al cimitero dove verrà organizzata la riesumazione del corpo di Ozan per sottoporlo ad autopsia.

Endless Love nuove puntate: Keman confessa ai complici di Emir di aver ucciso Asu

Nelle nuove puntate di Endless Love, Nihan andrà incontro al suo amato, avvertendolo che la tomba di Ozan è vuota mentre Asu è deceduta. Hakan raggiungerà Kemal per arrestarlo ma l’uomo riuscirà a scappare nuovamente. La fuga di Soydere finirà nei peggiori dei modi, visto che cadrà nelle mani dei complici di Emir che lo tortureranno per fargli parlare. Kemal verrà appeso al soffitto per poi essere picchiato ripetutamente fino a perdere i sensi. L’uomo stremato dal dolore cederà alla volontà dei suoi aguzzini dopo essere stato svegliato con un secchio d’acqua gelata. Soydere confesserà di aver ucciso Asu. Nihan, intanto, avvertirà la polizia, comunicandogli di essere certa che Emir abbia rapito Kemal. Gli inquirenti inizieranno a spiare il diabolico imprenditore mentre Nihan si recherà da Mujgan, chiedendole di dire Emir di non uccidere Soydere.