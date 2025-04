[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sebastiano Somma apre la Settimana Santa a San Giovanni Rotondo

Sarà Sebastiano Somma, volto noto del teatro, del cinema e della televisione italiana, ad aprire ufficialmente gli eventi della Settimana Santa a San Giovanni Rotondo, con l’emozionante recital “La Passione – la storia di Gesù dagli occhi del Centurione”.

L’appuntamento, che rappresenta una delle tappe più suggestive del ricco programma di eventi e iniziative previsti per il Giubileo 2025 a San Giovanni Rotondo, è fissato per lunedì 14 aprile 2025, alle ore 20:00, presso la Chiesa di San Pio da Pietrelcina, progettata dall’architetto Renzo Piano. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Lo spettacolo, intenso e coinvolgente, propone una rilettura originale della Passione di Cristo attraverso lo sguardo di un testimone inaspettato: il centurione romano, colui che, ai piedi della croce, pronunciò le celebri parole: «Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!»

Cosa ha visto quest’uomo? Cosa ha provato nel cuore del dramma? Da queste domande prende vita un racconto potente e toccante, che invita il pubblico a riflettere sul mistero della Croce con occhi nuovi.

Il recital, impreziosito dall’adattamento teatrale di Vito De Girolamo, si avvale dell’accompagnamento musicale dei Gospel Italian Singers e del Melos Ensemble, sotto la direzione del Maestro Francesco Finizio.

«Un recital di grande intensità come La Passione, con un protagonista del calibro di Sebastiano Somma, è per la nostra città un segno concreto del valore che vogliamo dare al Giubileo 2025 – dichiara il sindaco Filippo Barbano –. Questo appuntamento apre una Settimana Santa ricca di spiritualità e significato, che proseguirà con eventi come la Via Crucis Vivente del 16 aprile e molte altre iniziative in programma nei prossimi mesi. San Giovanni Rotondo si conferma punto di riferimento e polo di cultura e spiritualità nel cuore del Gargano».

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con i Frati Cappuccini, e si inserisce nel calendario degli eventi speciali del Giubileo 2025.