Scuole chiuse dal 20 marzo: stop anticipato e riapertura il 25. Per chi

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Per molte scuole italiane si avvicina una pausa improvvisa nel mese di marzo 2026. In diversi istituti, infatti, le lezioni termineranno in anticipo il 20 marzo e riprenderanno solo dopo alcuni giorni, con rientro previsto indicativamente dal 24 o 25 marzo, a seconda dei casi.

Non si tratta di una festività prevista dal calendario scolastico, ma di una sospensione legata a esigenze organizzative straordinarie, quali l’imminente referendum previsto, e solo per le scuole oggetto di seggio elettorale. Una situazione che riguarda numerosi edifici scolastici in tutta Italia e che sta già generando attenzione tra famiglie e studenti.

Stop alle lezioni dal pomeriggio del 20 marzo

Secondo una comunicazione del Ministero dell’Interno, molti istituti dovranno mettere a disposizione i propri locali già a partire dal pomeriggio di venerdì 20 marzo.

Questo comporta, nella pratica, una chiusura anticipata delle attività didattiche rispetto al normale orario scolastico. In alcuni casi, le lezioni potrebbero essere sospese già nelle ultime ore della giornata, proprio per consentire la preparazione degli spazi.

La misura non riguarda tutte le scuole in modo uniforme, ma solo quelle coinvolte direttamente nell’utilizzo degli edifici per attività istituzionali. Tuttavia, il numero di istituti interessati è significativo, motivo per cui lo stop avrà un impatto concreto sul calendario scolastico di molte città.

Perché le scuole restano chiuse per più giorni

La chiusura non si limita alla giornata del 20 marzo. Dopo la sospensione anticipata, gli edifici scolastici resteranno indisponibili anche nei giorni successivi per consentire lo svolgimento delle attività previste e, successivamente, le operazioni di ripristino degli spazi.

In particolare, dopo l’utilizzo delle strutture, sarà necessario procedere con:

smontaggio delle attrezzature

pulizia e sanificazione degli ambienti

riorganizzazione delle aule

Proprio per questi motivi, il rientro in classe non è immediato. In molte scuole si tornerà tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo, una volta concluse tutte le operazioni necessarie.

Non tutte le scuole chiuderanno

È importante sottolineare che la sospensione delle lezioni non riguarda automaticamente tutti gli istituti. Lo stop interessa principalmente le scuole che vengono utilizzate per attività logistiche e organizzative.

Di conseguenza:

alcune scuole resteranno regolarmente aperte

altre adotteranno chiusure parziali

molte sospenderanno completamente le lezioni

Il consiglio è di consultare le comunicazioni ufficiali del proprio istituto scolastico o del Comune di riferimento.

Un calendario di marzo più “leggero”

Questa pausa si inserisce in un mese che presenta già diverse interruzioni per gli studenti. Anche se non si tratta di vacanze ufficiali, lo stop di fine marzo contribuisce a rendere il calendario scolastico più discontinuo.

Per molte famiglie si tratta di qualche giorno utile per organizzarsi, mentre per gli studenti rappresenta una pausa inaspettata prima delle vacanze primaverili.

Le scuole coinvolte chiuderanno anticipatamente il 20 marzo e riapriranno solo dopo alcuni giorni, generalmente tra il 24 e il 25 marzo. Seguiranno le vacanze di Pasqua 2026 e altri possibili ponti fino al 1° maggio.